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Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:58 ABONE OL
Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde dört jandarmanın bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerlerin tedavisi devam ediyor.

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Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
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