Son dakika: 83 milyona yeni yılda indirim paketi

TL MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİ

Türk Lirası yatırımlara teşvik yeni yılda da sürecek. Eylül sonu itibarıyla yeni açılan ya da vadesi yenilenen TL cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranının vadelerine göre, yüzde 15 yerine 5, yüzde 12 yerine 3, yüzde 10 yerine sıfır olarak getirilen uygulama 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin stopaj oranlarında da 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak indirim gerçekleştirildi.