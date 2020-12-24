SON DAKİKA | Altın fiyatları durgunluğunu koruyor! (24 Aralık 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları gelen aşı haberleri ile beraber ani bir düşüş yaşamıştı. Bu kapsamda gram fiyatı 460 TL bandında seyreden altının gün içerisinde yaşadığı iniş ve çıkışlar yatırımcıların merak konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar…

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün gram altın fiyatları 461 TL'den işlem görürken, çeyrek 749, Yarım 1498 ve tam altının fiyatı ise 2936 TL'den alıcı buluyor…