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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları durgunluğunu koruyor! (24 Aralık 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| durgunluğunu koruyor! (24 Aralık 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün sabah saatlerinden gelen verilerine göre; altının gramı 461 TL’den işlem görüyor. Hafta sonuna yaklaşırken ve serbest piyasalarda bu yatırım aracına ait gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken sarı metal fiyatlarındaki durgunluğu koruyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:14 Son Güncelleme: 24.12.2020 07:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları durgunluğunu koruyor! 24 Aralık 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları gelen aşı haberleri ile beraber ani bir düşüş yaşamıştı. Bu kapsamda gram fiyatı 460 TL bandında seyreden altının gün içerisinde yaşadığı iniş ve çıkışlar yatırımcıların merak konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar…

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün gram altın fiyatları 461 TL'den işlem görürken, çeyrek 749, Yarım 1498 ve tam altının fiyatı ise 2936 TL'den alıcı buluyor…

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 747,00

SATIŞ: 753,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,28

SATIŞ: 460,41

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,13

SATIŞ: 431,19

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,90

SATIŞ: 3.079,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.058,00

SATIŞ: 3.104,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.951,97

SATIŞ: 3.010,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.490,80

SATIŞ: 1.504,30

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA | Altın fiyatları durgunluğunu koruyor! (24 Aralık 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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