Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilikler sürüyor. Kapalıçarşı altın piyasası ve canlı alış-satış fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olurken, dönemlik fiyat değişimi grafikleri araştırılıyor. Bu haftaya ait son işlem günü olan Cuma gününde, altın fiyatları ne kadar, kaç TL bandında seyrediyor? Aşağıda, canlı 22 ayar bilezik, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve gram altın fiyatları ve dönemlik grafikleri yer alıyor. Altın ve alış satış fiyatlarını detaylı olarak görüntüleyebilir, aPara sayfası üzerinden canlı takip yapabilirsiniz.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE CANLI ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün gram altın fiyatları 461 TL'den işlem görürken, çeyrek 749, Yarım 1498 ve tam altının fiyatı ise 2936 TL'den alıcı buluyor…