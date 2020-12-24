Son dakika haberi | SIM kart tarih oluyor! Bakan Karaismailoğlu yeni sistemin detaylarını açıkladı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak." dedi. Karaismailoğlu, "eSIM hizmeti, 2021 yılından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN YÜKLENEBİLECEK VE YÖNETİLEBİLECEK

Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek."