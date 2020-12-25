1 haftada 1.9 milyar dolar yabancı girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve yargıda reform odaklı yeni dönem mesajları ile Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlılığını gözler önüne seren hamleleri, Türkiye piyasalarına yabancı ilgisini 3.5 yılın zirvesine taşıdı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, 11-18 Aralık haftasında yabancılar hisse senedinde 244 milyon dolarlık, tahvil-bonoda ise 1 milyar 662 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 1 haftada 1.9 milyar dolarlık net yabancı alımı yapıldı. Yabancıların tahvil-bonodaki net alımı, 21 Temmuz 2017'deki 1.8 milyar dolardan bu yana en yüksek seviye oldu.



1.5 AYDA 4 MİLYAR DOLAR

Yabancı yatırımcılar 6 Kasım-18 Aralık tarihleri arasındaki 6 haftada hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında 3 milyar 969 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu alımın 1.5 milyar doları hisse senedinde, 2 milyar 468 milyon doları tahvil-bonoda yapıldı. Yabancıların güçlü alım yaptığı bu 6 haftada, Borsa İstanbul'da endeks yüzde 18.2 yükseldi. Borsada yüzde 42'lere kadar gerileyen yabancı payı ise tekrar 49 seviyesinin üstüne çıktı.



PORTFÖY 9 AYIN ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul'da son 1.5 ayda 1.5 milyar dolarlık alım yapan yabancıların hisse senedi portföyünün büyüklüğü de 26 milyar 246 milyon dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yabancıların tahvil-bono portföyünün büyüklüğü ise 8 milyar doların üstüne çıkarak 30 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



1.6 MİLYAR $ REPODA

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı tabloda dikkat çeken bir ayrıntı gözden kaçmadı. Hisse senedi ile tahvil-bonoda yüklü alım yapan yabancı yatırımcının, repo piyasasında da 1 milyar 591 milyon dolarlık pozisyonunun olduğu gözlendi. Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığın buradaki kaynağın da borsa ve tahvil-bonoya yönlendirilmesini sağlayacağı görüşünde.

Son dakika haber: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi! 2020 2021 En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?