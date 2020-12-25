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Bankaların güncel : Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntıları azaltmak adına pek çok banka uygun oranları kredi paketlerini vatandaşların hizmetine sunuyor. faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:32 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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