Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65