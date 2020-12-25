E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım destek başvuru sonucu sorgula: 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvurunun değerlendirileceği, İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar ya da işsizlik ödeneğinden faydalananlar gibi pek çok şartı bulunan 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları merak ediliyor. Birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanmış olup 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki; 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte sosyal yardım parası sonuçları sorgulama ekranı!

E DEVLET İLE 1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

1000 TL sosyal yardım başvurusu E Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs salgını süresince ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan bu uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.