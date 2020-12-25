Google Türkiye’den esnaf ve KOBİ’lere 12 milyon $ destek

GOOGLE Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı.Brand, dijital dönüşüm için işletmelerin finansmana ihtiyacı olduğunu aktararak, "12 milyon dolarlık finans paketi sunuyoruz. Bu sayede büyük bir fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde ekonomik toparlanma hızlanacak. Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek" dedi. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da, "Türkiye'ye inancımız büyük" yorumunu yaptı. Keteloğlu, "'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı' dört bileşenden oluşuyor. Esnafımızın dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen bu dört bileşen, TESK aracılığıyla restoran ve kafelere ve çalışanlarına yönelik yapacağımız bağış; KOBİ'lere sağlayacağımız özel kredi desteği; dijital eğitim ve araçlar sunacağımız Google Dijital Türkiye platformu ve son olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lere sağladığımız reklam hibeleri olarak sıralanıyor" dedi. Keteloğlu, online ve offline eğitimlerle 24 ayda 20 bin restoran ve kafe sahibine ve çalışanlarına erişmeyi hedeflediklerini söyledi.TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorluklardan bahsederek, işlerin durma noktasına geldiği bu dönemde dijitalleşmenin sıkça gündeme geldiğini söyledi. Dijital sistemin kullanılmasının esnaf ve sanatkarlara sağladığı katkılardan bahseden Palandöken, proje kapsamında restoran ve kafe işletmecisi esnafın dijital pazarlama eğitimi alacağını anlattı. Palandöken, "Proje, restoran ve kafe sektöründeki esnafımızın ihtiyaçlarına yönelik içerikleri geliştirerek esnafımızın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacak. Çevrimiçi satış yapabilmeleri için bilgi verilecek" dedi.ESNAF ve KOBİ'leri destekleyecek ve 12 milyon dolarlık finansman sunacak program kapsamında restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için TESK'e 500 bin dolarlık Google.org hibesi verilecek. Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon dolarlık kredi programı oluşturacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 8,5 milyon dolar değerinde reklam hibesi sağlandı.