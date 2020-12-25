Merkez’den 2 puanlık faiz artırımı

GEÇEN ay 4.75 puanlık faiz artışı gerçekleştirip tüm fonlamanın politika faizi üzerinden yapılacağını açıklayarak enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyan Merkez Bankası, dün bu adımına yenisini ekledi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten 17'ye yükseltti.Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlık doğrultusunda attığı adım dolarda sert düşüşe neden oldu. Güne 7.67 TL'den başlayan dolar, faiz kararının ardından 7.55 TL ile 1.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Borsa İstanbul'da endeks tarihinin en yüksek seviyesini gördü. PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği belirtildi.