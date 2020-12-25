Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan İstanbul Kalkınma Ajansına 458 milyonluk destek

İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılı Destek Programı kapsamında Ajansa 458 milyon lira kaynak tahsis edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılı Destek Programı kapsamında destek verilen projeleri açıkladı.

"YAPAY ZEKADAN SİBER GÜVENLİĞE KADAR BİR ÇOK KRİTİK TEKNELOJİYİ DESTELEYECEĞİZ"

"Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan 'Yenilikçi İstanbul' ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz" diyen Bakan Varank, "İkinci programımız olan 'Girişimcilik Mali Destek Programı'yla teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedefliyoruz. Girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler vereceğiz. Tematik kuluçka merkezleri kurulmasını ve hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz" dedi.

200 MİLYONLUK BİR KAYNAĞI YENİLİKÇİ VE NİTELİKLİ PROJELERİN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Çözgün ve kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesinin hedefledindiğini belirten Varank, "Üçüncü programımız olan Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere destek sağlayacağız. Dördüncü ve son olarak 'Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı' ile İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu hızlandıracağız. Anlattığım dört mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı'nda ise bu miktar 3,5 milyon liraya kadar çıkacak" dedi. Bakan Varank ilgili kurum ve kuruluşların mali destek programlarına 19 Mart'a kadar başvurabileceklerini söyledi. Detaylı bilgilere ise www.istka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

VALİ YERLİKAYA, "DESTEKLERİMİZLE DIŞARIYA BAĞIMLILIKTAN KURTULDUK"

Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM)'nden söz eden Vali Yerlikaya, "Ülkemizde böyle bir merkez olmadığı için kritik yapılarda kullanılacak çeliğin testlerinde, yurt dışına bağımlıydık. Desteklerimizle dışarıya bağımlılıktan kurtulduk. 1915 Çanakkale Boğazı köprüsü gibi önemli projelerde kullanılan çelikler artık bu merkezde test ediliyor. ÇETAM sadece ülkemize değil, Ortadoğu, balkanlar ve Afrika kıtalarından gelen test taleplerini de karşılıyor. Bir başka örnek; NASA'nın, SPACE X roketlerinin fırlatılma anlarının fotoğraflanması için, ajansımızın desteğinden yararlanan, bir Türk girişimcimizin geliştirdiği ürün kullanılıyor. Alüminyum test ve araştırma merkezi Boeing'e ihracat yapıyor" diye konuştu.