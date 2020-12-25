Son Dakika Haber: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

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Son Dakika Haber: ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

yorumları ve son dakika haberleri yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılının son günlerde altın fiyatları dalgalı seyrederken, ONS'ta, Ağustos ayının başlarından bu yana aşığı yönlü hareket devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL olarak işlem görüyor? Bu başlık altında, güncel ve canlı Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve gram altın fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 07:39 Son Güncelleme: 25.12.2020 07:39 ABONE OL
Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde ile ilgili son dakika hareketlilikler sürüyor. Kapalıçarşı altın piyasası ve canlı alış-satış fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olurken, dönemlik fiyat değişimi grafikleri araştırılıyor. Bu haftaya ait son işlem günü olan Cuma gününde, altın fiyatları ne kadar, kaç TL bandında seyrediyor? Aşağıda, canlı 22 ayar bilezik, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ata, Çeyrek ve gram altın fiyatları ve dönemlik grafikleri yer alıyor. Altın ve alış satış fiyatlarını detaylı olarak görüntüleyebilir, aPara sayfası üzerinden canlı takip yapabilirsiniz.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE CANLI ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün gram altın fiyatları 461 TL'den işlem görürken, çeyrek 749, Yarım 1498 ve tam altının fiyatı ise 2936 TL'den alıcı buluyor…

Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 747,00

SATIŞ: 753,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,28

SATIŞ: 460,41

Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,90

SATIŞ: 3.079,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.058,00

SATIŞ: 3.104,00

Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.951,97

SATIŞ: 3.010,30

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,13

SATIŞ: 431,19

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.490,80

SATIŞ: 1.504,30

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika Haber: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları
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