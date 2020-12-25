Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? 2021 asgari ücret zammında kritik gelişme!

Yeni yıl yaklaşırken, asgari ücret zam oranlarının belirlenmesi için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları devam ediyor. Hem AGİ, hem de asgari ücret ne kadar oldu sorusu, asgari ücret ile çalışan iş grupları tarafından araştırılıyor. Peki, yapılan toplantılarda hangi noktaya gelindi ve 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu başlık altında, TUİK enflasyon ve asgari geçinim verileri ışığında yapılan son çalışmalar ve asgari ücrette son durum yer alıyor.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE TUİK'İN TEKLİFİ

2021 yılı için yapılan çalışmalarda, asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ hesabı: