Son Dakika Haberi: TÜİK Asgari ücret Ocak zammı için önerisini açıkladı! 2021 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika: Asgari ücret 2021 ile son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret 2021 görüşmeleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Ocak ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin, memurun ve işçinin maaşları da artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Peki tahmini asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak? İşte tüm milyonları yakından ilgilendiren ödemelerin detayları...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ), İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE NETLEŞECEK
Milyonları ilgilendiren bir başka rakam ise bu ayın sonunda açıklanacak. Asgari ücret komisyonu üçüncü toplantısını bugün yaparken hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.
SON DAKİKA ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
İşte bütün bu rakamlar merak edilirken bazı ipuçları da gelmeye başladı. Son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 olarak açıklandı.
Şimdi bu rakamdan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapalım.
ENFLASYON ORANLARI VE TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Eğer yıl sonunda enflasyon beklenti anketindeki gibi yüzde 14.18 çıkarsa 6 aylık enflasyon da yüzde 7.96 olarak hesaplanacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.96 olacağı anlamına geliyor. Yine memurların ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 3+3,96 olacağı ve enflasyon farkı ekleneceği de bu hesaptan ortaya çıkıyor.
SON 10 YILLIK ARTIŞ BİZ TAHMİN İÇİN YARDIMCI OLUYOR
Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret artışı pazarlık masasında belirlense de son 10 yıllık artışlara baktığımızda enflasyonun 3 yada 5 puan üzerinde artışların yapıldığı görülüyor. Bu 3 ya da 5 puanlık refah artışı eklenerek asgari ücret hesaplanırsa bu kez artış yüzde 17.18 veya 19,18 şeklinde olacak. Bu da yeni asgari ücret hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak.
Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu durumda bu rakamlarda yüzde 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video
Gelin şimdi yeni maaşları birlikte hesaplayalım
MERKEZ BANKASI'NIN ANKET SONUÇLARI
*Cari yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18
*12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,84
*24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,24
*Yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,77 TL
TAHMİNİ YANSIMALAR
*Temmuz-Kasım enflasyonu( 5 aylık) yüzde 7.02
*SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı yüzde 7.96
İŞTE EN DÜŞÜK MAAŞLAR:
-Bağ-Kur esnaf --- 2.019,14 ( %7.02) ---- 2.036,88 (%7,96)
-SSK (2000 öncesi) --- 2.389,84 (%7.02) ---- 2.410,83 (%7,96)
*Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.96
*Memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 6.96
TAHMİNİ OLARAK ASGARİ ÜCRET 2021 KAÇ TL OLACAK?
*Asgari ücret enflasyon arttı 3 puan refah artışı zammı yüzde 17.18
- Buna göre brüt asgari ücret: 3.448,60 TL
-Buna göre net asgari ücret: 2.724 TL
-Buna göre kısa çalışma ödeneği: 2.069,60 TL - 5.172,9 TL
-Buna göre işsizlik maaşı: 1.379,44 TL- 2.758,88 TL
*Asgari ücrette 5 puanlık refah artışı olursa zam yüzde 19.18 olacak
-Buna göre brüt asgari ücret: 3.507,46 TL
-Buna göre net asgari ücret: 2.769,75 TL
-Buna göre kısa çalışma ödeneği: 2.104,48 TL- 5.261,19 TL
-Buna göre işsizlik maaşı: 1.402,98 TL- 2.805,96 TL
SON DAKİKA TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNİ AÇIKLADI
TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.
Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.