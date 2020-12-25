Son Dakika Haberi: Sigara vergi oranları değişti! Yeni düzenleme sigara fiyatlarını etkileyecek mi?

Sigara vergi oranları ile ilgili son dakika kararı geldi! Dün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi. Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği bilinmezken, tütün yerine geçen ürünlerden üretilen sigarillo ve puro içinde vergi oranları değiştirildi.

SON DAKİKA: SİGARA VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ! ÖTV İNDİRİMİ VE MAKTU VERGİ ZAMMI

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlenen vergi oranları şu tablo ile paylaşıldı: