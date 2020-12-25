Son dakika haberler: SIM kart tarih oluyor! Bakan yeni sistemin detaylarını açıkladı

Bugün yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefi doğrultusunda ortaya koydukları çalışmanın sonuçlarından birine şahit olduklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. eSIM uygulamasında emeği geçen tüm kişi kurum ve kuruluşlara şahsım ve bakanlığım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün lansmanını yapmakta olduğumuz eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'muz tarafından yapılmıştır. eSIM uygulaması ile SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknoloji ile SIM kartların sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek" diye konuştu.

"ESIM HİZMETİ 2021 YILINDAN İTİBAREN YAYGIN BİR ŞEKİLDE UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR"

eSIM teknolojilerinin sağladığı faydalardan da bahseden Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"eSIM uygulaması, hem makinalar arası ve hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacak. eSIM uygulaması, uzaktan yüklenebildiği gibi aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecekler. Bu konuda cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. eSIM teknolojisi sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. Cep telefonlarımızda da eSIM nedeniyle SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek. Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak. eSIM ile yılda 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarının çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye'de olacaktır.