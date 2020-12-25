Tehditlere karşı siber güvenliğe sürekli yatırım

TÜRK Telekom, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 21-25 Aralık'ta düzenlediği 'Siber Güvenlik Haftası' kapsamında, çevrimiçi olarak 'Siber Güvenlik Zirvesi' gerçekleştirdi. Zirve'de, dijital dönüşümle birlikte artan internet ihtiyacı ve bununla beraber 'veri'yi saklamak ve korumak için gittikçe önemli hale gelen siber güvenlik çözümleri detaylıca konuşuldu.Açılış konuşmasında günümüzde ülkeler arası ekonomi ve güç mücadelelerinin, siber dünya üzerinden yapıldığına dikkat çeken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber güvenlik alanına önemli ölçüde yatırım yapıyor, yeni tehdit ve trendleri aralıksız takip ederek, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak müşterilerimize sunuyoruz" dedi. Türk Telekom'un, Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'ne sahip olduğunu belirten Kıraç, "Merkezimizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından bin 500'ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Uçtan uca güvenlik çözümlerimizle, Türkiye'nin en kapsamlı siber güvenlik hizmetlerini sağlıyoruz" dedi.Kamu ve yerel yönetimlere ait kritik kurumların veri ve altyapılarının güvenliğini, Türk Telekom'un sağladığını belirten Kıraç, "Müşterilerimize siber güvenlik alanındaki en geniş ürün portföyünü sunuyor ve bu ürünlere yenilerini ekliyoruz. Güvenlik duvarı, aktif savunma, gelişmiş tehdit önleme, içerik filtreleme ve antivirüs hizmetlerimizle network seviyesinde koruma sağlıyoruz" dedi.FİKİR MARATONUKRITİK altyapılarda siber güvenliği sağlamak için yerli ve milli ürün kullanmanın önemine değinen Kıraç, "Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezimizde 'İzleme, Analiz ve Müdahale' için gerekli birçok yerli ürünün geliştirilmesi için ekosisteme imkan tanıyoruz. Son 3 yıl içerisinde 29 farklı yazılım ve donanım olmak üzere yerli çözümler geliştirerek hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Ayrıca, Türk Telekom'un siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu projelerinin sağladığı faydalara değinildi.