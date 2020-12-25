Turizm istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi 14 milyon 486 bin 632 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu tarihler arasında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 2 milyon 38 bin ziyaretçi ile zirvede yer alırken onu sırasıyla 1 milyon 140 bin ziyaretçiyle Bulgaristan, 1 milyon 71 bin 782 ziyaretçiyle Almanya takip etti. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen diğer ülkelerin ise Ukrayna ve İngiltere olduğu belirtildi.

Bakanlık, pandemi nedeniyle Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 61, 93 azaldığını kaydetti. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 70, Bulgaristan'dan yüzde 54 ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 77 azaldı.