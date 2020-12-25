Türk Kızılayı 2021 hedeflerini açıkladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da düzenleyeceği basın toplantısıyla kurumun 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirecek ve 2021 hedeflerini açıkladı. Kınık, "Kızılay, 2020 yılında küresel pandeminin büyük oranda etkilediği ülkemizde ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdı" dedi.



Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık , "Türk Kızılay, pandemi ve art arda yaşanan büyük felaketler nedeniyle zorlu, ancak ihtiyaç sahiplerine destek olmak anlamıyla da başarılı geçen bir yılı geride bırakırken, 2020 yılında alınan bağışlar, bu bağışlarla yapılan çalışmalar, daha güçlü bir Kızılay için atılan adımları kurumun gerçek sahibi olan Türk Milletine açıkladı.



Kızılay'ın 2020'de ülkemizde ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdığını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, " Kızılay, 2020 yılında küresel pandeminin büyük oranda etkilediği ülkemizde ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdı. Bunun 8 buçuk milyona yakınını yurtdışında 60'a yakın ülke oluşturdu. Bu anlamda yaklaşık 900 milyon liralık karşılığı olan bir sosyal destek Kızılay tarafından sağlanmış oldu. 4 kıtada ve ağırlıklı olarak ülkemizde olmak üzere afet alanlarında, yoksulluk alanlarında sosyal destek anlamında çalışmalarımızı yürüttük. Kan hizmetlerimiz, immün plazma hizmetlerimiz, afet müdahale ekiplerimiz, zekat, fitre ve gıda yardımlarımız, aş evlerimiz çok boyutlu destek verdiler " diye konuştu.



"2021 yılında bütçesel anlamda da, faaliyetlerimiz anlamında da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz"



Milyonlarca kişiyi afete hazırlamak için güçlendirici eğitimler verdiklerini söyleyen Başkan Kınık, " Toplumumuzu afetlere hazırlamak için güçlendirici eğitimler verdik. Bu eğitimlerle milyonlara ulaştık. Ama yetmez. Her sene bu çıtayı daha da yükseltmek arzusundayız. 2021 yılında bütçesel anlamda da, faaliyetlerimiz anlamında da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz. Burada daha çok şubelerimizin ve gönüllülerimizin faaliyetlerde yer aldığı yüzde 20'lik bir artış hedefini yakalama arzusundayız.



"2020 barınma sistemleri, kan ürünleri temini, kan torbası üretimi gibi stratejik olarak dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi noktasında bir atılım ve bir karar yılı oldu"



2020'nin afet operasyonları kapasitesinin artırıldığı bir yıl olduğunu, 2021'in ise toplumsal katılım ve gönüllülüğü artıracakları bir yıl olacağını ifade eden Kınık, " 2020 yılı içinde bir biyolojik afet olan Kovid 19'un da olduğu afetlerin dünyayı nasıl teslim aldığını, küresel tedarik zincirinin nasıl kırıldığını, millet olarak hangi alanlarda bağımsız ve milli kapasite oluşturmamız gerektiğini çok iyi anladığımız bir yıl oldu. Bu alanda da pek çok stratejik adım attık. Barınma sistemleri, kan ürünleri temini, kan torbası üretimi gibi stratejik olarak dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi noktasında bir atılım ve bir karar yılı oldu. Bir taraftan da hayatın bu şekli ile devam edeceğini, faaliyetlerimizin bu şekilde artarak devam etmesi gerektiğini gördüğümüz ve çevikleştireceğimiz de bir yıl oldu. 2021'de bütün bu faaliyetleri yürütmek için profesyonel ekibin kesinlikle yetmeyeceğini, buna gönüllü desteğin olması gerektiğini ve bu gönüllü desteğin aslında milyonlar olursa biz çok kolay sorunların üstesinden gelebileceğimizi anladığımız bir yıl olacağını düşünüyorum. 2020 afetler nedeniyle afet operasyon kapasitemizi artırdığımız bir yıl oldu. 2021 yılında da toplumsal katılımı ve gönüllülüğü artıracağımız bir yıl olacak " şeklinde konuştu.