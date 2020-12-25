Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:46Son Güncelleme: 25.12.2020 11:56ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Seyahat süresi kısalacak