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Ulaştırma ve açıkladı: Seyahat süresi kısalacak

Ulaştırma ve : "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:46 Son Güncelleme: 25.12.2020 11:56 ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Seyahat süresi kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Seyahat süresi kısalacak
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