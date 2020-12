2021 yerli teknoloji yılı olacak

Dünyada Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarı büyümeye devam ederken, Türkiye'de Nesnelerin İnterneti (IoT) denince akla, "Milli Üretim Uluslararası Pazar" sloganı ile 2007 yılında IoT pazarı için çalışmalarına başlayan Ankaref geliyor. Ankaref, 2007 yılından bugüne kadar birçok farklı sektörde adından söz ettiren iddialı IoT projeleri gerçekleştirdi. Ülke genelinde gerçekleştirdiği önemli IoT projelerinin yanısıra, kurumsal IoT çözümleriyle de ses getiren Ankaref, 2018 yılından itibaren Fonri markası ile evlerimize ve işyerlerimize de konuk oluyor.Dünya IoT pazarı, 2019 yılı sonunda tahminlerin üzerine çıkarak yaklaşık 9.5 milyar IoT cihaz bağlantısıyla sona erdi. Bu artışın en büyük sebebi, B2B'deki büyüme ile birlikte son kullanıcıların "Akıllı Ev" ve "Akıllı Yaşam" ürünlerine olan ilgisi. Kurumsal çözümler için konuşulan IoT teknolojisi artık her birimizin hayatına giriyor ve girmeye devam edecek.Kurulduğu günden bugüne her yıl büyüyerek Türkiye'nin lider "IoT Servis Sağlayıcısı" olan Ankaref, ülke genelinde aşıların soğuk zincir ve stok takibi, beton numunelerinin denetimi ve büyükbaş hayvan takibi konularında, kendi geliştirdiği teknolojik çözümler ile önemli bir başarıya imza attı. Ürettiği ve uyguladığı her çözüm, dünyada ilk defa uygulanan ve örnek çözümler. Sadece ülke genelinde gerçekleştirilen IoT projeleri değil, kurumsal çözümler konusunda da kütüphanelerden, fabrikalara, müzelerden depolara, marketlerden seralara, hastanelerden arşivlere kadar Ankaref ürünleri ile karşılaşmanız mümkün. Bu kadar farklı sektörde ve geniş kapsamda IoT çözümlerini uygulamak ve kullanılmasını sağlamak da Ankaref iş modellerinin başarısını gösteriyor.Kurumsal çalışmalardaki başarısını kişisel IoT pazarında da sürdürmek isteyen Ankaref, son kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ürünler barındıran "Fonri" markasıyla 2019 yılında atağa kalktı. 2019 yılı sonlarına doğru başlayan Fonri kanal çalışması 2020 yılı sonuna kadar 40 yeni Fonri bayisinin son kullanıcılar ile Fonri ürünlerini buluşturmasını sağladı. 2021 yılında artan talebe göre yeni bayiler ile Fonri ürünleri Türkiye'nin her noktasında satışa sunulacak. Ayrıca Fonri mağazalarını çevremizde görmeye başlayacağız.Ödüllere doymayan Ankaref, 2019 yılında "Yılın İnovasyon ve Teknoloji Markası" ödülüne ve 2019 yılındaki büyüme rakamları ile "Deloitte Technology Fast 50 Turkey" ödülünü almaya hak kazandı.2020 yılına gelince, elbetteki Covid-19'un etkilerinin yansımalarını herkes yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Ankaref, güçlü altyapısı ve deneyimli ekibiyle pandemi sürecine hızlı adaptasyon sağlayarak, iş yerlerinde Sosyal Mesafe Takip Sistemi ve ortak alanlarda kullanılan tuvaletler için Temizlik Hizmetleri Takip Sistemi gibi farklı çözümler sunarak, pandemi sürecinde herkesin gündeminde olan sağlıklı yaşam üzerine çalışmaya devam etti. Pandemi sürecinin teknoloji üzerindeki etkisi IoT teknolojilerine olan ilgiyi de arttırdı.Ankaref mevcut verilere göre, 2020 yılını bir önceki yıla göre yaklaşık %25 büyüme ile tamamlayacak. Pandemi sürecinde büyümeye devam eden Ankaref'in bu başarısının temelinde çalışanlarının tecrübeleri ve oluşturdukları sağlam altyapı var.