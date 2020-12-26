2021 yılı sağlık turizminde hedef MENA bölgesi

Türkiye'ye estetik alanında birçok yenilik kazandıran Esteworld 2021 rotasını belirledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, "2021 yılında özellikle Asya Bölgesi'nde; Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Şu anda ekonomik olarak ve küresel krizden en çok yara alan ülkelerin başında Avrupa ve Amerika geliyor. Bu nedenle oradaki halk da ekonomik olarak büyük etkilenmeyi yaşadı. Fakat Çin ve Hindistan şu anda ekonomik olarak bu krizden en şanslı çıkan ülkeler arasında görünüyor. O pazarlar şu anda açılmaya başladı. 2021'in özellikle Doğu Bölgesi'nden, Asya Bölgesi'nden insanları ülkemizde boy boy görmeye başlayacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.Yeni dönem hedef ve beklentilerinden bahseden Terziler, "2021 yılında özellikle Asya Bölgesi'nde; Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Şu anda ekonomik olarak ve küresel krizden en çok yara alan ülkeler başında Avrupa ve Amerika geliyor. Bu nedenle oradaki halk da ekonomik olarak büyük etkilenmeyi yaşadı. Fakat Çin ve Hindistan şu anda ekonomik olarak bu krizden en şanslı çıkan ülkeler arasında görünüyor. O pazarlar şu anda açılmaya başladı. 2021'in özellikle Doğu Bölgesi'nden, Asya Bölgesi'nden insanları ülkemizde boy boy görmeye başlayacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi. 2021 yılının da zorlu geçeceğini düşünen Terziler, "2004 yılından beri 20 yıldır bu kriz hangi fırsatlara gebedir diye baktık. Ve 2021'de de şube açmak yerine dikey büyüme konusunda karar aldık" dedi.