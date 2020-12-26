Bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yurt genelinde artan vaka sayıları, tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirler arasında en önemlisi ise hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı oluyor. Sokağa çıkma yasağı hafta içi belli saatler aralığında uygulanırken, hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde eczanelerin çalışma saatleri de değişkenlik gösteriyor. Peki, 26-27 Aralık Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Cumartesi ve Pazar eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar;

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ibare yer almaktadır.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Bu bağlamda sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.