4 milyar dolarlık armatür sektörü

4 milyar dolara yakın hacimsel büyüklüğü olan armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatını artırmak için çalışmalara başladı. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan'a göre sürdürülebilir ihracatın yolu E-ihracattan geçiyor. Turhan, dijitalleşen dünyada ihraç edilen ürünlerin de yüksek teknoloji ile üretilmesi gerektiğini savundu.1,5 milyar dolara yakın ihracatı, 1 milyar dolarlık iç piyasa hacmi ve 1,5 milyar dolar civarı ithalatı olan armatür sektörü, ihracatta kilogram başı 10 dolar satış fiyatı ve yaklaşık 10 bin çalışanı ile Türkiye'nin cari açığının kapanması adına verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. İstihdam, üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörün 65 adet GTİP kodu bulunuyor. Armatür sektörünün küresel büyüklüğü 110 milyar dolar. Türkiye'nin bu pastada payı hali hazırda yüzde 2,5 seviyesinde. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, sektörün gelecek projeksiyonunu değerlendirdi.Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınının armatür sektörüne etkilerini değerlendiren Gökhan Turhan şu ifadeleri kullandı: "Kademeli bir iyileşme yaşıyoruz. Tam 'v' olmasa da 'u' şeklinde geriye dönüş yaşadık. Sektör olarak iş sürekliliği ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için alternatif kaynakları değerlendirdik. Sektörümüzün ilk ve tek derneğiyiz. Armatür Derneği olarak; armatür, valf, musluk, tesisat ekipmanları ve vana sanayicilerini temsil ediyoruz. Yeni bir dernek olmamıza rağmen sektörün çoğunluğunu temsil etmeye başladık. Ernst&Young ve İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile sektör raporumuzu çıkartıyoruz."