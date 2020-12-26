Amsterdam’da lüks konut üretecek

Gayrimenkul sektöründe başarısını ulusal alanda tescilleyen inşaat şirketleri uluslararası marka olma hedefiyle son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde kendi geliştirdikleri gayrimenkul projelerini hayata geçirmeye başladı.İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde onlarca proje üretip sahiplerine teslim eden Huzzak Yapı'da rotasını Avrupa'ya çeviren markalar arasında yer alıyor. Son birkaç yıldır yurt dışı yatırımları için fizibilite çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Huzzak Yapı ve Art Tech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir "Yurt dışında proje geliştirmek ve üretmek birkaç yıldır gündemimizde olan bir konuydu. Kurumumuza farklı ülkelerden gelen davetleri ve teklifleri değerlendirip son bir yıldır etüt ve fizibilite çalışmalarımıza ağırlık vermeye başladık. İlk durağımız Hollanda'nın başkenti Amsterdam olacak. Amsterdam'da konut fiyatı ortalama 410 bin Euro'nun üzerinde. Biz bu gölgeye kalitemiz ve fiyatımızla ayrı bir heyecan katacağımızı düşünüyoruz. Haarlem yakınlarındaki sahil kasabası Bloemendaal'da daha lüks ve butik projelere Hayata geçirmeyi planlamaktayız" dedi.