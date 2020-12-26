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zammında ! Bakan Selçuk tarih vererek duyurdu

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren zammında kritik tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağı bildirdi. Asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısında TÜİK bir işçinn asgari geçim tutarını açıklamıştı. İşte asgari ücret zammıyla ilgili haberi...

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:51 Son Güncelleme: 26.12.2020 14:05 ABONE OL
Asgari ücret zammında son dakika! Bakan Selçuk tarih vererek duyurdu

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

TÜİK VERİLERİ KOMİSYONLA PAYLAŞMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı

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Asgari ücret zammında son dakika! Bakan Selçuk tarih vererek duyurdu
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