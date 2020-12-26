Çiftçiye 890 milyonluk destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde tarım ve hayvancılığa toplam 890 milyon liralık destek ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Pakdemirli, yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin TL, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL destek sağlandığını söyledi. Sertifikalı tohum kullanımı desteği için 94 bin 795 üreticiye 153 milyon TL verilirken, zeytinyağı desteği de 28 bin 158 üreticiye 55 milyon 884 bin TL oldu. Çatak desteği kapsamında ise 9 bin 92 üreticiye 42 milyon 814 bin lira ise dün saat 17.00'dan sonra TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlandı. Pakdemirli, yapılacak diğer ödemelere ilişkin de şunları kaydetti: "870 yetiştiricimize 111 milyon 462 bin TL, küpe uygulama, atık-aşı desteklemeleri kapsamında 370 yetiştiricimize 3 milyon 34 bin TL destek sağlıyoruz. Hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında da bin 466 yetiştiriciye 57 milyon 976 bin TL, hayvan gen kaynaklarının koruma desteklemeleri kapsamında, 35 milyon destek verilecek."