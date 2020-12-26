Deik Başkanı Nail Olpak: “Belirsizlik dışındaki konuları yeneriz”

Türkiye ekonomisi 2020 yılına da iyi bir başlangıç yaptı ve 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5'lik bir büyüme kaydetti. Bu pozitif görünümün devam etmesi beklenirken, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 pandemisi Türkiye'yi de elbette olumsuz etkiledi. Ekonomik aktivitenin durma noktasına geldiği, insan hayatının küresel ölçekte tehlikeye düştüğü, sınırların kapatıldığı ve hayatımızdaki tüm günlük yaşam disiplinlerinin bir anda değiştiği sarsıcı bir dönemin ilk şokunu yaşadık. İş dünyası olarak ilk başlarda gördüğümüz endişe, belirsizlik ve ümitsizliğin oluşturduğu bir tabloydu. Ancak sürece çok hızlı adapte olduk ve kötümserlik kısa sürede ortadan kalktı ve yeni şartlarda işimize odaklandık.Devletimizin ve ekonomi yönetimimizin verdiği destekler, süreci en az hasarla atlatmamızda kilit rol oynadı. İş dünyamızın tümüne destek sağlayan ve aynı zamanda hane halkını da koruyan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işe devam kredisi, düşük faizli konut ve tüketici kredileri, esnaf kredileri, kısa çalışma ödeneği gibi pek çok enstrüman aynı dönemde hayata geçirildi. Ve yılın üçüncü çeyreğinde gördük ki; kısıtlamaların azalmasıyla birlikte ekonomik aktivite canlılığını yeniden yakalamayı başardık.OECD, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'yi en az daralacak ülkeler arasında gösterdiği olumlu bir tablo içinde, Türkiye ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğini yüzde 6,7 büyüyerek kapattı. Yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığımız olumlu havanın ardından yeniden kısıtlamalarla yaşamamızın zorunlu hale geldiği bir sürece girdik. Elbette salgının seyrine göre ekonomi ve ticarette dönemsel gerilemelerin yaşanması çok normal. Yılın son çeyreğini de mümkün olan en iyi seviyede tamamlayarak, 2020 yılını bazı kuruluşların eksi yüzde 5 tahminine rağmen yaklaşık yüzde 1 pozitif bir büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum. 2020 yılını Türk Lirası bazında değerlendirecek olursak; İş dünyasının kalacağı en tehlikeli durum belirsizliktir. TL'deki değer kaybı ve buna bağlı enflasyonla uyumlu değişkenlik çerçevesinde oluşan yüksek faiz, elbette arzu etmediğimiz ancak iş dünyası olarak bizim mücadele edebileceğimiz konular. Yeter ki belirsizlikleri minimize edelim. Pandemi ile birlikte sanayide yükselen potansiyelimizin, yerli üretim gücümüzün ve sürece hızla adapte olma kabiliyetimizin önemini bir kez daha gördük. Covid-19 sonrası, hayatımıza yeni kavramlar girdi. Dijital teknolojiler ve yapay zeka, hayatımızda düşündüğümüzden daha fazla ve daha hızlı şekilde yer almaya başladı. Globalleşmenin yanında glokalleşmeyi de konuşmaya başladık. Rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa bağlı olma risklerini de getirdiğini ve kaynak çeşitliğinin önemini daha net anladık. Lojistikte ise uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında artık ulaşılabilirlik kavramı ortaya çıktı. Dolayısıyla tedarik zinciri kavramı daha önemli hale geldi. Ve son kavram da "güven" kelimesi. Ülke, firma ya da sektör ayırımı yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu daha iyi verebilenler bu yeni sürecin kazananları olacak. Özetle, pandemi süreci yeni iş alanları ve yeni iş yapış biçimleri oluşturmakla birlikte, karşımıza yeni fırsatlar da çıkarıyor.2021 yılında yüzde 5 seviyesinin üstünde büyüme mümkün2021 yılı için ilk olarak ülkemiz ekonomisi için beklentilerimizi değerlendirecek olursak; ekonomide ertelenen tüketici ve yatırım taleplerinin devreye girmesi ve düşük baz etkisi nedeniyle 2021 yılında iyi bir sıçrama yapması beklenmektedir. Bu çerçevede 2021 yılı büyümesinin olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa yüzde 5 seviyesinin üstünde olabileceğini öngörüyorum.Ekonomik aktivite üzerindeki en büyük risk hiç kuşkusuz salgının seyri ve buna ilişkin alınan tedbirler olacak. 2020'nin son ayında aşı ile ilgili umutların artmış olması, 2021 yılına daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Bu kapsamda, ekonomik aktivitenin 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmasını bekliyoruz.2020 yılında dış talep büyümeye olumsuz katkı yaparken 2021 yılında bu olumsuz etkinin azalmasını bekliyoruz. Özellikle salgının kontrol altına alınmasıyla yaz aylarında turizm gelirlerinin artması ve en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliğinde yüzde 4'ün üzerinde büyüme beklenmesi de bu beklentimizi güçlendiriyor.