Doğu Karadeniz'den müjdeli haber! İhracatta yüzde 100 artış

Doğu Karadeniz'de 2020 yılı Ocak ila kasım ayları döneminde 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.Yapılan ihraacatta 12 milyon 680 bin dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Doğu Karadeniz'den yılın Ocak ila Kasım ayları arasında 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satıldı.Yapılan dış satımdan ise 12 milyon 680 bin 699 dolar gelir elde edildi.Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 13 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından 6 milyon 297 bin 569 dolarlık kazanç elde edilirken, bu dönem yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 265, değerde de yüzde 100 arttı.

"HOLLANDA'YA 4 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI"

2020 yılı Ocak ila Kasım döneminde Hollanda'ya 4 milyon 307 bin 390 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 239 bin 760 dolarlık ve İtalya'ya da 1 milyon 304 bin 336 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İspanya, Belçika, İsviçre, Çekya, Rusya, Azerbaycan-Nahçivan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Sudan, Senegal, Gana, Kongo, Uganda, ABD, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'a da hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

"HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI,İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLADI "

Doğu Karadeniz'den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının her geçen yıl arttığını belirten Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu,hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin, ülkenin gözde sektörlerinden olduğunu ve istihdama da çok büyük katkı sağladığını belirtti. Kalyoncu," Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim ve ihracatının bölgemizde filizlenmeye başlayarak ihracatımızda önemli bir sektör haline gelmesi büyük başarıdır. Trabzon'umuzda da faaliyet gösteren 2 imalatçı firmamızın üretmiş olduğu ve kendi markalarını oluşturdukları ürünlerini Hollanda pazarında önemli konuma getirmeleri ve Rize'de kurulu bulunan bir medikal konfeksiyon ürünleri üreten firmamızın kendi markasıyla Çin Halk Cumhuriyeti dahil 11 ülkeye medikal tek kullanımlık maske ve medikal koruyucu önlük-tulum ihraç etmesi, takdire şayan bir başarıdır" diye konuştu.