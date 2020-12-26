Gayrimenkulde yabancı yatırımcı sayısı artmaya devam edecek

Alt ve üst yapı alanında yapılan yatırımların yanında 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara vatandaşlık verilebilmesi ile birlikte Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.Son yıllarda farklı ülke vatandaşlarından da Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapanların sayısının arttığını belirten Altın Türk Yatırım ve Arap Türk İş Adamları Derneği Başkanı İsmail Altın önceleri belli başlı Ortadoğu ülkelerinden yatırımcı geliyorken şuanda Çin, Güney Afrika, Çat, Kanada,Hindistan gibi ülkelerden de gayrimenkul yatırımı yapan yatırımcı sayısında artış olmaya başladığını vurguladı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yaptığı çalışmaların yabancıya gayrimenkul satışına katkı sağladığını belirten İsmail Altın sözlerini şu şekilde sürdürdü, " Kamu kurumlarımızın şeffaf ve hızlı yönetim anlayışı sektörümüzü olumlu yönde etkilemektedir. Bir örnek verecek olursam, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müzün hazırladığı ' Your Key Turkey' portalı çok önemli bir çalışma. Bu çalışma Türkiye'de taşınmaz edinimlerine yönelik her türlü güncel verilere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan bir portaldır"