Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de katıldığı programda Edirne - Kırklareli Yolu İskender - Sazlıdere Varyantı'nın açılışını gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde, Çerkezköy- Halkalı kısmında yüzde 15'ler seviyesine gelindiğini belirterek, "Hızlı şekilde devam ediyoruz. Halkalı-Çerkezköy arası için de finansman görüşmelerine devam ediyoruz. İnşallah oranın ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Ankara'ya kadar gidebilecek. Hatta önümüzdeki yıllardan buradan Gaziantep'e kadar gitme imkânı olacak" dedi.Yapımı devam eden Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de planlanandan önce açılabilme ihtimali olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Orada da hummalı bir çalışma var. Ülkemize çok değer katacak projelerden biri. İnşallah 2022 yılı 18 Mart tarihinde tamamlamayı hedefledik. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken de açabilme ihtimalimiz var" diye konuştu.Açılışı gerçekleştirilen Edirne-Kırklareli yolu İskender-Sazlıdere Varyant'ına da değinen Karaismailoğlu, "Yolumuz, doğu-batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçası. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Uzunköprü'nün aslına uygun olarak restore edileceğini de bildirdi.