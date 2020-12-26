Işık hızında üretim başlıyor

5G teknolojisi çok yakında yaşamın her alanını etkisi altına alacak. Stratejik bir öneme sahip bu teknolojiyi yerli ve milli imkânlarla oluşturmak, devletlerin de öncelikli gündem maddesi haline dönüştü. Zira bu teknoloji özellikle savunma sanayisi ve tarım gibi stratejik sektörlerde üretim hızını ve katma değerini en az 100 kat artırabiliyor. Üretim talimatlarına 1 milisaniyeden hızlı cevap verebilme özelliğine kavuşacak makineler ayrıca uzaktan da aynı anda yönetilebiliyor.Bu kapsamdaki en kritik hamle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas'nın (MESS), dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi olan MEXT'de atıldı. Vodafone ve MEXT sanayideki 5G altyapısına öncelik etmek için anlaşmaya vardı. Üretim hızını en üst seviyeye çıkaracak olan buradaki altyapı KOBİ'ler için de rol model olacak. 5G test şebekesi, düşük gecikme süresi ve yüksek hız avantajı sunuyor. Yakın gelecekte bina içindeki kamera, robot kol ve otomatik yönlendirmeli araçların tümünün 5G kullanılarak yönetilmesi mümkün olacak.MEXT ile Türk sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MEXT'in Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı örnek arasında olduğunu vurguladı. Özgür Burak Akkol, "Hem sanayimiz hem de ülkemiz için hedeflerimiz büyük. Dijital dönüşümünü tamamlayan sanayi şirketlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücü arttıkça ülkemizin üretimi, ihracatı, istihdamı ve milli geliri de bundan olumlu etkilenecek. Teknoloji merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Tüm bu hedeflere ulaşmak için merkezimizi en son teknolojiyle donattık. Vodafone ile yaptığımız işbirliği sayesinde Türkiye'deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrikayı merkezimizde kurduk" dedi.5G alanındaki global deneyimle Türkiye'nin 5G hazırlıklarına öncülük ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G'ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası liderliğinde kurulan ve Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi'ne kurduğumuz test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz."Dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli gelirin ve istihdamın artmasına katkı sağlıyor. İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekare üzerinde kurulan MEXT, dünyada ve Türkiye'de 20'den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor, 100'den fazla üretim senaryosu sunuyor. Merkezdeki dijital fabrikada gerçek üretim de yapılılıyor. Dijital fabrika, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip.