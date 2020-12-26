Kurak alanlar 2021’de yeşile kavuşuyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri olan kuraklık ile de mücadeleye devam ediyor. Kurak ve yarı kurak alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürüten OGM, Konya Karapınar'da Bitki Destek Üniteleri (Yavaş Salınım Su Sistemi) uygulamasını hayata geçirdi. Güneş ışınlarından kaynaklı toprağın su kaybını önleyen ve fidanların su ihtiyacını düzenli olarak sağlayan bu Bitki Destek Ünitelerinin kurulduğu 3.7 hektarlık alanda, 13 farklı türde 4 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.Türkiye orman varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve kurak alanların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Orman Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi ile "İç Anadolu Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Su Uygulamasının Fidan Tutma ve Büyüme Başarısına Etkisi Uygulama Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde, Konya Karapınar ilçesindeki 3.7 hektar alana Bitki Destek Üniteleri uygulaması yapıldı.Fidanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan, toprak yüzeyini örterek güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyip toprağın su kaybını önleyen ve bitkinin etrafında oluşabilecek rekabetçi bitkiler önleyen Bitki Destek Üniteleri (Yavaş Salınım Su Sistemi) aynı zamanda yerleştirildiği alanda rüzgâr gibi etkenlerle toprağın taşınmasını da engelliyor. Bu üniteler ayrıca, kurak ve yarı kurak alanlarda gecegündüz sıcaklık farkını tolere ederek, toprak sıcaklığını dengede tutuyor. Taşlık, kumluk, sulama imkânının kısıtlı veya hiç olmadığı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasının araştırıldığı proje kapsamında Konya Karapınar ilçesinde uygulanan Bitki Destek Üniteleri kapsamında 13 türde "Karaçam, Kızılçam, Badem, Mahlep, İğde, Sedir, Tuz Çalısı, Aylantus, Alıç, Mavi Servi, Ahlat, Akasya, Zerdali" toplam 4.500 adet fidan dikimi yapıldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan proje devamında ekilen tüm fidanların toprak ve iklim çeşidinde yaşam oranları incelenecek, yetişme ortam koşullarına göre fidanların 1,2 ve 3. yaşlarındaki durumları kıyaslanacak.