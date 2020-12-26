Mısır üreticisine müjde

Türkiye'nin verimli ovalarından biri olan Amik Ovasında Mısır'a ürün desteği geldi. 2020 senesinin son günlerinde Hatay'da Kırıkhan ve Hassa çiftçilerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den müjdeli haber geldi. Gelen müjdeli haber çiftçileri sevindirdi.

Senede 3 ürünün alındığı Amik Ovası, bereket ve bolluk dağıtmaya devam ettiğini belirten Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Tahtaköprü barajının tamamlanması ilk meyvesini verdi. Ovada su kısıtı kaldırıldı. Bu yıl Ziraat odalarımız, DSİ Genel müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel müdürümüzle büyük bir işi yaptık. Amik Ovasında su kısıtını kaldırarak mısır'a ürün desteği sağladık. Çiftçilerimizin daima yanındayız, Amik ovamıza hayırlı olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI VE PAKTEDİMİRLİ'YE TEŞEKKÜR

Bu gelişmenin yükseltme çalışmaları tamamlanarek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Tahtaköprü Barajının ilk sonuçlarından biri olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda konuyu takip ederek olumlu sonuçlandırdık. Çiftçilerimiz İçin Bereketli ve bol kazançlı sezonlar dileriz. Bu güzel hizmet için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve konuyu yakından takip edip, soran çok değerli çiftçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

ÇİFTÇİMİZE HAYIRLI OLSUN

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik'te, "Hatay Vekilimiz Hüseyin Yayman ve Kırıkhan Ziraat Odamızın DSİ ile yapılan çalışmaları sonucunda Hatay ili Tahtaköprü Barajında yapılan revizyon çalışmalarının tamamlanması ve barajdan tarımsal sulamaya geçilmesi nedeniyle 1. ve 2. Ürün Mısır Desteklemeleri İçin Kırıkhan ve Hassa ilçeleri su kısıtı kapsamından çıkarılmıştır. Maalesef daha önce bu mısır desteği kaldırılmış, açıkca söylemek gerekirse Vekilimiz Hüseyin Yayman'ın yoğun çalışmalarıyla artık Çiftçilerimiz Mısır Desteklemesinden Faydalanabilecektir" diye konuştu.