Naci Ağbal: Son çeyrekte iktisadi faaliyet güçlendi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Ağbal, "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmekte. Kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar" dedi.Merkez'in enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacağını anlatan Ağbal, "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmekte. Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5'e varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecek" diye konuştu.Dalgalı kur rejiminin devam edeceğini anlatan Ağbal, "Banka, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecek. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak. 2021'de hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecek. Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ediyor" ifadelerini kullandı.Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ağbal, swap ile ilgili bilgilerin yılbaşından sonra günlük olarak verileceğini belirtirken, yüzde 5 enflasyon hedefine inandığını belirtti. Ağbal, şunları söyledi: "Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir. Yıl içinde bütün araçları kullanacağız. Faiz koridoru GLP gibi dolambaçlı bir yolla olmayacak. Döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz. Alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacak. Dijital para konusunda başlatılan proje 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlayacak."