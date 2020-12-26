“Pandemi Türk ürünlerine ilgiyi arttırdı”

Üniversite sanayi iş birliği (SAN-TEZ) sonucunda geliştirilen Erin Motor, yüzde 100 özgün Türk tasarımı yerli motor olmasıyla dikkat çekiyor. 2,5 milyar dolarlık motor ithalatının önüne geçmek için üretilen motorlara ilgi, pandemi sürecinde arttı. Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, "Made in Türkiye markası sınırlarımızın dışında daha değerli. Motorlarımız kalite açısından Avrupa'da, fiyat açısından da Asya'da üretilen ürünlerle rekabet ediyor." derken, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 4 yeni projeyi hayata geçireceklerini ve bu motorların Türkiye'de ilk kez üretileceğini belirtiyor. 31 yıllık dünya otomotiv devlerine ihracat gerçekleştiren Şahin Metal'in ikinci kuşak temsilcileri tarafından 11 yıl önce temelleri atılan ve 2015 yılında kurulan Erin Motor, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesiyle geliştirilen SANTEZ projesi de. Yüzde 100 Türk özgün tasarımı yerli motorlar, jeneratörler, zirai sulama pompaları ve marin motorlar olarak 3'e ayrılıyor. Ömür boyu garanti sunulan motorlar, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Tasarım Merkezi'nde üretiliyor. Çevreyle dost, yüzde 20 yakıt tasarruf sağlayan ve sessiz çalışan motorlar hakkında bilgi veren Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, "Türkiye'de hakim olan yabancı markaların hakimiyetini kırmak, 2,5 milyar dolarlık motor ithalatının önüne geçmek üzere hayata geçirdiğimiz motorlarımızı, piyasaya sunduğumuz günden itibaren ihraç ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticaretin seyrini ithalattan ihracata doğru değiştireceğiz. En çok ihraç ettiğimiz ürün ise jeneratör. Şimdiye kadar hem Avrupa hem Afrika'dan olmak üzere 6 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz yüzde 51 oranında ihracatı yakalayabilmek ardından bu rakamı yüzde 70'ler seviyesine getirmek." derken, bundan sonraki amaçlarının Amerika ve Afrika pazarları olduğunun da altını çiziyor.