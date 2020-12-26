Perdelens fırsatlara odaklanıyor

Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından evlerde bakterileri öldüren perde modası tüm hızıyla devam ediyor.Salgın döneminde evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişimlere girerek, demirbaş ürünlerde antibakteriyal özelliği olanları tercih ediyor. Hijyen faktörünü ön planda tutan ürünler ihracat rekorları kırıyor.Pandemi sürecinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının pazardaki rekabeti artırdığını belirten perde sektörünün öncü markası Perdelens'in Pazarlama Direktörü Rıza Er; "Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, ev temizliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ev hanımları ev temizliğinde olduğu gibi perde temizliğinde de Koronavirüs'e karşı çok daha fazla dikkatli olmalı, tül ve diğer perde çeşitlerinin mümkün olduğunca hijyene uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekmektedir. Perdelens olarak, üretimini yaptığımız tül ve diğer perde çeşitlerinin yanında Türkiye'de ilk olarak tül, fon ve güneşliğin aynı anda tek mekanizmada buluştuğu, yüzün üzerinde renk ve desen seçeneğine sahip estetik görünümü ile ev hanımları tarafından çok beğenilen ve dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gören Lens Perde modelimizi piyasaya sürdük.Türkiye'de olduğu gibi başta Avrupa olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde ev hanımları tarafından yoğun talep gören Lens Perde modelimiz sökme, takma ve yıkama konusundaki rahatlığı ile bu salgın döneminde ev hanımlarının işlerini kolaylaştırıp, perde temizliğine ayırdığı süreyi minimuma indiriyor.'' dedi."Ev dekorasyonunda perde seçimi önemli rol oynuyor. Pandemi sürecinde günümüzün neredeyse tamamını evimizde geçiriyoruz. Evde kaldığımız süre boyunca en ufak ayrıntılara da ister istemez odaklanabiliyoruz. Perde modelleri konusunda yapılacak iyi bir seçim de buna dahil olmakla birlikte çok daha seçici olduğumuz bugünlerde ev hanımlarının perde seçimlerine yardımcı olabilmek adına mimari destek hizmeti de vermekteyiz.Pandemi nedeniyle görüntülü olarak uzaktan ölçü alma ve perde seçimi konusunda canlı video konferansla müşterilerimizin perde seçimlerini kolaylaştırırken, evin ambiyansına uygun perde modelini de mimarlarımızla birlikte dakikalar içinde seçiyoruz.Covid-19 salgınına rağmen ihracat rakamlarını 2021 yılı için 5 milyon Euro olarak revize ettiklerini belirten Perdelens Pazarlama Direktörü Rıza Er, şu bilgileri verdi: "Kurulduğumuz ilk andan beri Türk Malı kalitesini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik.Covid-19 salgınının Dünyada etkisini en fazla hissettirdiği bu günlerde yurt içi ve uluslararası piyasalarda talebin daralmasına rağmen, biz firma olarak üretim kapasitemizi azami seviyede tutarak, ihracatta hayalini kurduğumuz en önemli hedeflerimizi gerçekleştirdik."