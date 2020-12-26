Servet Akkaynak: Çağin modası: kurumsallaş(ma)

Kayıtlara göre dünyanın en eski şirketi M.Ö 578 yılında Budist tapınakları inşa etmek üzere kurulmuş olan Kongo Gumi isimli bir Japon aile şirketi. Bu şirket 2006 yılında başka bir gruba devredilmiş de olsa, faaliyetine günümüzde de devam ediyor. Firmanın kayıtları, devredildiği tarihe kadar kırk nesil boyunca başarıyla yönetildiğini gösteriyor. Bu başarıyı ve sürekliliği sağlayan yöneticiler arasında, Japonya'da seçkin ailelerde adet olduğu üzere ailenin soyadını almış damatlar da var. En eski şirketler arasında ilk birkaç sırayı Japonlar işgal ediyor, sonrasında Avrupalı ve Amerikalı şirketler devreye girmeye başlıyor. Liste etkileyici bir uzunlukta olsa da, şirketlerdeki en büyük sorun nesilden nesile aktarım ve sürdürülebilirlik olmaya devam ediyor. Hatta birçok dilde bu evrensel soruna işaret eden deyimler oluşmuş durumda.İstatistiklere göre aile şirketlerinin ülkelerin ekonomileri içerisindeki ağırlıkları çok yüksek. Sıralamada başı yüzde doksan dokuz ile İtalya çekiyor, ancak Türkiye de listenin oldukça üst sıralarında. Ülkemizde aile şirketlerinin tüm işletmelere oranı yüzde doksanlar düzeyinde. Eldeki en eski şirket kayıtları ise bize 19. yüzyılın sonlarını işaret ediyor. O tarihlerde kurulup, günümüze kadar ulaşan şirketlerin çoğunluğu ise, bugün hala ürünlerini büyük bir keyifle ve afiyetle tükettiğimiz gıda şirketleri.Sanayinin ve dolayısıyla ekonominin Cumhuriyet sonrasında canlandırılmasında milat 17 Şubat 1923 tarihinde I. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması olarak kabul edilse de, özel sektöre ait kuruluşların sayılarının artması, II. Dünya Savaşı sonrasında başlıyor. Bu şirketlerden birçoğu, ticari başarılarından bağımsız olarak, bırakın üçüncü nesli, ikinci nesil tarafından doğru yönetilemeyerek çoktan tarihin sayfalarına gömüldüler.Son on yılda dünyamızın içine girdiği baş döndürücü dönüşüm süreci, bu sorunun boyutlarını da değiştirdi. Şirketler bugün hem haleflik planlamalarını, hem de bu hızlı dönüşüm süreçlerini aynı anda yönetmek durumundalar. Aile şirketleri için bu durumu avantaja dönüştürebilmenin yolu da kurumsallaşmadan geçiyor. Ancak kurumsallaşmayı çağın modası ve içinden çıkılamaz hale gelmiş organizasyonel problemlerin sihirli değneği olarak algılayan birçok şirket, yanlış uygulamalarla durumu eskisinden daha kötü hale sokup, bu arada zaman, efor ve para kaybettikleriyle kalıyorlar.Kurucular, genellikle çok kısıtlı imkanlarla kurup, büyüttükleri şirketlerini bebekleri gibi görüyor ve doğal olarak bu bebeği gerek sonraki nesillere, gerekse profesyonellerle emanet edebilmek için yüzde yüz güvenli bir ortamın oluşmasını bekliyorlar. Pratikte bu koşulların tam manasıyla oluşması da neredeyse imkansız olduğundan, işe kardeşler ve kuzenler arasındaki görüş ayrılıkları ve beklentiler de eklenince, maça 2-0 geriden başlanılıyor. Maçı da yönetmek üzere ya profesyoneller davet ediliyor, ya da çeşitli şahıs veya kuruluşlardan destek isteniyor. Ancak gerek işletme sahipleri veya yöneticileri, gerekse bu iş için destek alınan üçüncü şahıslar, kurumsallaşma çıtasını çok yükseklere koyarak, şirketin kalesine üçüncü golü de atmış oluyor. Dozu şirketin dinamiklerine uyarlanmamış bu yaklaşımla birlikte, sonu çoğunlukla hüsranla bitecek yorucu, yıpratıcı bir maç (isterseniz yolculuk da diyebiliriz) başlamış oluyor. Bu arada her türlü dönüşüm girişimine kanının son damlasına kadar direnen mevcut çalışanları ve yöneticileri de unutmamak lazım.Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük şirketlerin uygulamaları baz alınarak oluşturulmuş şablonlar, şirketin özellikleri, ortaklık yapısı, içinde bulunduğu pazarın dinamikleri dikkate alınmadan, kopyala-yapıştır yöntemiyle uygulanmaya çalışılıyor ve o güne kadar sorunsuz yürümüş süreçler de kilitlenerek, en güçlü yönü esneklik ve çeviklik olan birçok şirket hiç de ihtiyacı olmayan bir bürokrasiye boğularak kilitleniyor. Üstelik çoğu zaman bu akşamdan sabaha yapılmaya çalışılıp, şirketin ihtiyaçlarına göre bir geçiş süresi de öngörülmüyor. Bazen de bir gecede devreye sokulan süreçler, şirketin arşivinde unutulmaya mahkum olurken, herkes günlük işlerini bildiği gibi yapmaya devam ediyor. Aynı durum, aile anayasası hazırlanırken de ortaya çıkıyor.Kurumsallaşma modası adına büyük şirketlerden transfer edilen çok değerli profesyonellerle, aile şirketleri arasındaki en büyük sorun ise kan uyuşmazlığı. Geldiği ortamdaki uygulamaları ve alışkanlıkları, yeni şirketinde de, çoğunlukla kopyala-yapıştır yaklaşımıyla empoze etmeye çalışan yöneticiler, gerek aile, gerekse ekipleri ve müşterileriyle kısa süre sonra çatışmaya başlıyor ve şirketten ayrılmak durumunda kalıyorlar.Yapılması gereken aslında çok basit; aynı elbiseyi herkese giydirmeye çalışmak yerine, terzi işi çözümlerle şirketin ihtiyaçlarına göre yaklaşımlar sergilemek. Bunlar, en azından maça berabere başlamak için uygun ortamı sağlayacaktır. Biliyoruz ki, ölçü alındıktan sonra dikilmeye başlayan elbisenin, birkaç provadan sonra, vücuda tam oturduğundan emin olunduktan sonra giyilmeye başlanması en sağlıklı uygulama şekli.Özetleyecek olursak, ihtiyacımızı iyi belirlemeli, kurumsallaşmanın dozunu bu ihtiyaçlar doğrultusunda ayarlamalı ve acele etmemeliyiz. Bu üç basit kuralı gerçekçi bir yol haritasıyla birleştirerek maçı penaltılara dahi bırakmadan rahatlıkla kazanabiliriz.Bu şekilde uygulayamıyor ve uygulatamıyorsak hiç kurumsallaşmayalım, inanın daha iyi!