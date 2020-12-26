Silivri’den 90 ülkeye ihracat

Endüstriyel kilit sektöründe Türkiye'nin küresel markası olan Mesan Kilit, 90'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, "Mesan olarak 90'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında ise Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Tayland, Kore, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, ABD, Çin gibi ülkeler bulunuyor. Deniz aşırı ülkeler Güney Asya, Kuzey Afrika, Avusturalya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için aslında ürünlerimizi toplamda 5 kıtaya ulaştırıyoruz diyebiliriz" dedi.Endüstriyel kilit sektöründe faaliyet gösteren Mesan Kilit, 2021 yılında mevcut ihracat pazarlarındaki varlığını korumayı ve yeni pazarları açılmayı hedefliyor. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, 2020 yılındaki tüm olumsuzluklara rağmen yatırım ve ihracat hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. Mesan olarak 90'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Mertöz, "İhracat yaptığımız ülkeler arasında ise Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Tayland, Kore, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, ABD, Çin gibi ülkeler bulunuyor. Deniz aşırı ülkeler Güney Asya, Kuzey Afrika, Avusturalya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için aslında ürünlerimizi toplamda 5 kıtaya ulaştırıyoruz diyebiliriz. Mevcut pazar larımızda daha yapacaklarımız ve hedeflerimiz var ama aynı anda Latin Amerika ve Asya Pasifik gibi farklı ve uzak coğrafyalar gündemimizde olacak" dedi.