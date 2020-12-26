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| Altın fiyatlarında flaş gelişme! 26 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, yükselecek mi?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgınına dair gelen mutasyon haberleri ile beraber üzerinde gelişmeleri yaşanmıştı. Yatırım aracının bir sürelik aranın ardından yükselişe geçtiği gözlemlenirken altının gram fiyatı 472 TL’yi gördü. Öte yandan Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı sonrası ise fiyatlarda yeniden bir düşüş gözlemlendi. Peki, 26 Aralık 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 07:26 Son Güncelleme: 26.12.2020 07:26 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş gelişme! 26 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükselecek mi?

Son dakika haberler… Salgın sürecinde gelen olumlu ve olumsuz haberlerin direkt olarak etkilediği altın fiyatları mutasyon haberleri ile beraber geçtiğimiz haftaya hareketli başlamış ve yukarı yönlü hareketi ile gündeme gelmişti. Fiyatlardaki artış sonrası Merkez Bankası'nın faiz kararı ile beraber altının gram fiyatı yeniden düşüşe geçti. Peki, 26 Aralık 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte detaylar…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR…

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gün içerisinde anlık olarak takip ettiği altın fiyatlarındaki bu hareketliliği değerlendiren Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan tarafından gelen açıklamaya göre;

"Genel anlamda olaya orta vadeli bakacak olursak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler sürebilir"

İfadelerini kullandı…

Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DSÖ HABERLERİ TAKİP EDİLMELİ"

Ons altın fiyatları için önemli olan seviyenin 1865 dolar seviyesi olduğunu belirten Bircan, "Bu seviyenin altında ons altın için 1800 seviyesi orta vadeli takip edilecek. Altın fiyatları için Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen haberler dikkate alınmalı. DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir ve 1730 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 747,00

SATIŞ: 753,90

GRAM ALTIN
ALIŞ: 460,28

SATIŞ: 460,41

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Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ATA ALTIN
ALIŞ: 3.061,90

SATIŞ: 3.079,80

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.058,00

SATIŞ: 3.104,00

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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.951,97

SATIŞ: 3.010,30

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 415,13

SATIŞ: 431,19

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Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.490,80

SATIŞ: 1.504,30

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş gelişme! 26 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükselecek mi?
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