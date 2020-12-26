SON DAKİKA | 2021 asgari ücret zammında kritik gelişme! Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, asgari ücret zam oranlarının belirlenmesi için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları devam ediyor. Hem AGİ, hem de asgari ücret ne kadar oldu sorusu, asgari ücret ile çalışan iş grupları tarafından araştırılıyor. Peki, yapılan toplantılarda hangi noktaya gelindi ve 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu başlık altında, TUİK enflasyon ve asgari geçinim verileri ışığında yapılan son çalışmalar ve asgari ücrette son durum yer alıyor.
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE TUİK'İN TEKLİFİ
2021 yılı için yapılan çalışmalarda, asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ hesabı:
TOPLANTI ÜÇ SAAT SÜRDÜ
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
AGİ 220'DEN 264 TL'YE ÇIKACAK
Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.
TÜRK-İŞ: TEKLİF BEKLİYORUZ
Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekâr bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar kasım ayına ait olup, aralık ayı ve gelecek yıl enflasyonuna göre bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. Bu rakamın sadece bekâr bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. İşveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz."
20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ'Sİ ARTACAK
TÜİK'İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
ASGARİ ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINDA SON DURUM
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret maaşı önerdi.
TEMSİLCİLER VARDI
Tarafların olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI VAR
Yaklaşık üç saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak.
Sabah Yazarı Faruk Erdem, asgari ücrete ilişkin verileri ve tahminleri paylaştı.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ), İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE NETLEŞECEK
Milyonları ilgilendiren bir başka rakam ise bu ayın sonunda açıklanacak. Asgari ücret komisyonu üçüncü toplantısını bugün yaparken hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.
SON DAKİKA ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
İşte bütün bu rakamlar merak edilirken bazı ipuçları da gelmeye başladı. Son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 olarak açıklandı.
Şimdi bu rakamdan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapalım.
ENFLASYON ORANLARI VE TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Eğer yıl sonunda enflasyon beklenti anketindeki gibi yüzde 14.18 çıkarsa 6 aylık enflasyon da yüzde 7.96 olarak hesaplanacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.96 olacağı anlamına geliyor. Yine memurların ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 3+3,96 olacağı ve enflasyon farkı ekleneceği de bu hesaptan ortaya çıkıyor.
SON 10 YILLIK ARTIŞ BİZ TAHMİN İÇİN YARDIMCI OLUYOR
Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret artışı pazarlık masasında belirlense de son 10 yıllık artışlara baktığımızda enflasyonun 3 yada 5 puan üzerinde artışların yapıldığı görülüyor. Bu 3 ya da 5 puanlık refah artışı eklenerek asgari ücret hesaplanırsa bu kez artış yüzde 17.18 veya 19,18 şeklinde olacak. Bu da yeni asgari ücret hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak.
Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu durumda bu rakamlarda yüzde 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video
Gelin şimdi yeni maaşları birlikte hesaplayalım
MERKEZ BANKASI'NIN ANKET SONUÇLARI
*Cari yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18
*12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,84
*24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,24
*Yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,77 TL
TAHMİNİ YANSIMALAR
*Temmuz-Kasım enflasyonu( 5 aylık) yüzde 7.02
*SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı yüzde 7.96
İŞTE EN DÜŞÜK MAAŞLAR:
-Bağ-Kur esnaf --- 2.019,14 ( %7.02) ---- 2.036,88 (%7,96)
-SSK (2000 öncesi) --- 2.389,84 (%7.02) ---- 2.410,83 (%7,96)
*Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.96
*Memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 6.96
TAHMİNİ OLARAK ASGARİ ÜCRET 2021 KAÇ TL OLACAK?
*Asgari ücret enflasyon arttı 3 puan refah artışı zammı yüzde 17.18
- Buna göre brüt asgari ücret: 3.448,60 TL
-Buna göre net asgari ücret: 2.724 TL
-Buna göre kısa çalışma ödeneği: 2.069,60 TL - 5.172,9 TL
-Buna göre işsizlik maaşı: 1.379,44 TL- 2.758,88 TL