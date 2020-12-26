Tam faktoring, yoluna tam finans adıyla devam ediyor

Türkiye'de faktoring sektörünün önde gelen şirketlerinden Tam Faktoring, yoluna Tam Finans adıyla devam etme kararı aldı. 30 kişilik Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürünleri, müşterilerine saniyeler içinde hizmet verebilme ayrıcalığı, istikrarlı büyüme çizgisiyle sektörde fark yaratan Tam Finans, esnaf ve KOBİ'lerin finansal ihtiyaçları için her zaman onların yanında yer alıyor.Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, yeni markanın dönüşümünü anlatırken, "Bizim sloganımız şu: Tam doğru işi yapar, işini doğru yapar! İşimizi doğru ve çok iyi yaptığımız için büyüdük. Ekibimize baktığım zaman değişimden korkmayan ve daha fazlasını isteyen insanlar görüyorum. Bu cesarete sahip oldukları için çalışanlarımızı birer kahraman olarak görüyoruz. Çok yenilikçiyiz, yeni ürün ve iş birliklerinin bizim şirketimizde ardı arkası hiç kesilmez. Başarımızın ardında da bu değişim ve gelişim heyecanımız yatıyor. Şimdi bu heyecanı adımıza da yansıttık ve yolumuza Tam Finans olarak devam ediyoruz. Daha fazlası için 'Tam Finans' zamanı diyoruz." açıklamasını yaptı.8 yıl önce kurulan Tam Finans'ın 25 farklı kentteki 38 şubesi, 10 mobil ekibi, 400'ün üzerinde sahada olmak üzere 600+ kişilik ekibi, 3,1 milyar TL cirosu ve 1,2 milyar TL aktif büyüklüğüyle sektörün en büyük şirketi olduğunu vurgulayan Karamanlı,"Bizim odak noktamızda KOBİ'ler ve esnaflar yer alıyor" dedi.