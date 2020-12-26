Türkiye İnovasyon Haftası başladı! Yapay zekayla ihracat

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 8.Türkiye İnovasyon Haftası başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı haftanın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. İhracat geleceğimiz, inovasyon güvencemizdir. İnovasyonun önünde durabilecek hiçbir engel yok" dedi.Pandemi döneminde de Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunu kırdıklarını anlatan Gülle, "Yılın üçüncü çeyreğinde dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biri olduk. İhracatçılarımız gecesini gündüzüne katıp çalışarak, emek vererek, 223 ülkede bayrağımızı dalgalandırdı" diye konuştu. Gülle, gençlere "Siz yeter ki yılmayın, yeter ki fikir üretin ve aksiyona geçin. Bizler sizin destekçisiyiz" mesajı verdi.Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, kendisini heyecanlandıran teknoloji alanlarını paylaşarak, "İlki yapay öğrenme ve kişiselleştirme. Yapay öğrenmenin teknolojinin heyecan verici yeni bir alanı olduğu sır değil. İçerisindeki alanlardan beni özellikle heyecanlandıranı kişiselleştirme fikri. Instagram'da biz herkes için temelde aynı olan bir ürünü alıp, onu herkese özel hale getirebildik. Bu trendler diğer yerlerde de gerçekleşiyor. İkincisi ise yazılım ve donanımı yazılım dünyasında tamamen farklı iki ayrı alan olarak görmek yerine, ikisinin kesişimi konusunda heyecanlıyım. Daha önce de belirttiğim gibi yazılım, sağlık ve tıpta yeni inovasyonlar yaratmak için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Türk asıllı Özlem Türeci ve Uğur Şahin, genetik teknolojiyi kullanarak Kovid-19 aşısını geliştirdi. Bu yeni yaklaşım, ilerde kanser tedavisinde de kullanılabilir" dedi. Türkiye İnovasyon Haftası'nda aralarında dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı 63 yerli ve 7 yabancı konuşmacı yer aldı.Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün 2019 yılı İhracat Şampiyonları'nı açıkladı. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldı. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı "150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun yeni modülleri hizmete sunacaklarını belirterek, "Yeni modüller kapsamında yapay zeka algoritmaları kullanılacak. Yapay zeka algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak. Dijital Dönüşüm Proje Yarışması başlatacağız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda" dedi. Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021'de 458 milyon lira destek sağlayacağını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel turizmde yaşanan büyük daralmada en güçlü rakiplere göre yüzde 10 daha başarılı bir performans sergilediklerini belirtti. Bakan Ersoy, "2021'de pandemi sürecinin etkisinden en hızlı çıkan ve yükselişe geçen de biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine çıkarmayı başardıklarını belirterek, "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurtdışından tedarik ederken, bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi ihraç seviyesine geldik" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde tarım sektörünün yüzde 5.3 büyüyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Tarımsal hasılada Türkiye, Avrupa'da lider. Dünyada ise ilk on arasındadır" dedi. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurguladı.Etkinlikte İnovalig şampiyonları da açıklandı. Büyük ölçekli şirketlerde İnovasyon Stratejisi kategorisinde Arçelik, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü'nde Brisa, İnovasyon Döngüsü'nde Sun Tekstil, İnovasyon Kaynakları'nda Havelsan, İnovasyon Sonuçları'nda ise Estaş Eksantrik şampiyon oldu. KOBİ ölçeğinde ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Barida Makina, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü'nde Alotech İletişim, İnovasyon Döngüsü'nde Veribilim Yazılım, İnovasyon Kaynakları'nda Ulak Haberleşme, İnovasyon Sonuçları'nda ise Çizgi Teknoloji şampiyon oldu. Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü Arçelik, Girişimcilik Özel Ödülü TEB, Uluslararası Başarı Özel Ödülü THY, Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü de Turkcell'e verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, inovasyonun spordaki önemine vurgu yaparak, "Sporda inovasyon, sağlıklı bir toplumu inşa etme, elit sporcularımızın performansını artırma, onlara katkı sağlama yolunda ve bu vesileyle de spor turizmi noktasında pek çok anlamda elimizi güçlendiren bir konu" dedi. Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın güneş enerjisi ile en fazla elektrik üreten spor tesisi Antalya Stadı'dır."