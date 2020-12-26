Türkiye’nin ilk e-sporcu sağlığı projesi hayata geçiyor

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) öncülüğünde, espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumların başında gelen Zula Oyun'un geliştiricisi InGame Group tarafından Türkiye'de bilinçli sporcular yetiştirmek amacıyla örnek bir proje başlatılıyor.Türkiye'de ve dünyada bu alanda atılmış bir ilk adım niteliğindeki "Her Oyunun Başı Sağlık" adlı proje, #heroyununbaşısağlık hashtag'ıyla duyurulacak. Proje çerçevesinde esporculara ve takım sahiplerine yönelik webinarlar düzenlenecek, sağlıklı beslenme konusunda bilgilerin verildiği, esporcu sağlığı için doğru spor egzersizlerinin öğretileceği videolar hazırlanacak. Bu içerikler, daha sonra TESFED'in Youtube kanalına yüklenerek, esporcuların ve espora ilgisi olan tüm gençlerin yararlanması için önemli bir kaynak oluşturulacak.Ülkemizde espor alanındaki en yetkili kurum olan TESFED ve espora en fazla yatırım yapan InGame Group olmak üzere iki önemli kurumun güç birliği yaptığı proje ile, esporun sağlıklı gelişimi için bilinçli esporcular yetiştirilmesinin sağlanması ve yıllar içinde geliştirmelerle devam ederek binlerce esporcuya ulaşılması hedefleniyor.Türkiye'de esporu tabana yaymak için kurulduğundan bu yana pek çok önemli çalışmaya imza atan TESFED, uluslararası alanda ise Türkiye'yi esporda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek için adımlar atıyor. Avrupa Espor Federasyonu'nun kuruluşunda aktif görev alan ve kurucu üyeliğine seçilen TESFED, esporda profesyonelleşmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor ve Türk esporcularının uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edebilmeleri için önemli bir konu olan lisanslama çalışmalarına özel bir önem veriyor.TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, genç nüfusu göz önüne alındığında Türkiye'de esporun büyük potansiyel barındıran bir alan olduğunu kaydetti.Esporun bugün olimpiyatlara girmek üzere olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan Alper Afşin Özdemir, "Geleceğin sporu olarak tanımlayabileceğimiz esporun, yaşadığı hızlı büyümeyle kısa sürede en sevilen spor dalı olan futbolu da geride bıraktığına şahit olacağız. Ülkemizde bu sporun tüm kurumları ve kurallarıyla yerleşmesine federasyon olarak büyük önem veriyoruz. Esporcu sağlığı da bu noktada temel köşe taşlarından birini oluşturuyor.Espor sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı. Profesyonel sporcular, günlük ortalama 4-5 saatlik düzenli antrenman, bunun yanı sıra bedensel egzersiz, antrenörle takım antrenmanları gibi sıkı ve devamlılık arz eden bir çalışma temposunu sürdürüyor" dedi.InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Genco Alp, esporun özellikle son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan, henüz oldukça genç bir spor dalı olduğunu, ancak önümüzdeki 10 yılın en önemli sektörlerinden biri haline geleceğini kaydetti.Zula markasıyla, yüzde 100 yerli yapım oyun olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve esporda pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Genco Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle son 3 yıldır adından sıkça bahsedilen bir espor gerçeği var. Bu genç spor dalında devasa bir büyüme yaşanırken, ülkemizde gençler esporu çok seviyor ve artık kariyer planlarına dahil ediyor.Biz yerli bir firma olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla esporun sağlıklı ve bilinçli gelişmesi için elimizden gelen adımları her zaman atmaya gayret ediyor, esporu ve esporcularımızı önemsiyoruz.