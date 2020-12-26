Yılbaşı dijitale taşınacak

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala özellikle yılbaşı kutlamaları için evlerde hazırlık yapılmaya şimdiden başlandı. Her sene geleneksel hale gelen ve yılbaşından birkaç gün evvel yapılan şirket çalışanlarının katıldığı organizasyonlar ise bu sene salgın nedeniyle yapılamayacak. Pandemide yaşanan ikinci dalga nedeniyle zor günler geçirsek de eğlenmek herkesin hakkı diyen Meal Box CEO'su Murat Demirhan, "Bu günler hepimiz için çok zor. Ancak çalışmaya devam eden ve yılbaşında evde kapalı kalacak çalışanları düşündüğümüz bir öneri geliştirdik ve şirketlere sunduk. Bu öneride; çok sayıda kişinin katılabileceği dijital platformlar üzerinden düzenlenecek kutlamalar öncesinde hazırlanan yılbaşı menüleri şirket çalışanlarının evlerine gönderilecek. Evlere göndereceğimiz "yılbaşı ziyafet menüsü" adı altında birkaç seçeneğimiz bulunuyor. Gönderilen menülerde porsiyonlar ortalama 200-250 gr. olan ve 2-3 kişinin çok rahat şekilde doyabileceği 1 ana yemek, 8 çeşit birbirinden lezzetli meze ile birlikte 1 çeşit özel tatlı bulunuyor. Çalışanların adreslerini alıp, belirlenen saatte evlerine bırakıyoruz. Kişiler paketi teslim aldıklarında içinde yeni yıla özgü tüm ihtiyaçlarını bulabiliyorlar.