Zomato yemek siparişi için sahaya çıktı

Pandemi nedeniyle yeniden sıkı tedbirlere geçildiği dönemde hem müşterilere hizmet etmek hem sektörü desteklemek için sahaya çıkan zomato'dan artık avantajlı fiyatlarla online yemek siparişi vermek mümkün. Zomato Türkiye Ülke Müdürü Cankut Aydın, dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek "zomato olarak Online Yemek Sipariş sistemini İstanbul'da hayata geçirdik. Farklı ülkelerde ve şehirlerde sürdürdüğümüz bu büyük ve önemli operasyonu dünyanın en büyük şehirlerinden birinde uygulamaya başladık, çok heyecanlıyız" dedi.