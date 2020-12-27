2021 AGİ ücretleri hesaplama tablosu 2021! Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ ne kadar?

Yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısında alınacak kararlar milyonları ilgilendiriyor. Toplantının ardından asgari ücret ile birlikte AGİ ücretlerinde artış yaşanacak. AGİ ücretleri, çalışanın medeni hali ve çocuk sahibi olması durumunda farklılık gösteriyor. Dolayısıyla zam oranı belli olmadan işte AGİ hesaplama tablosu merak ediliyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

AGİ ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU 2020

Milyonları ilgilendiren AGİ zammı yarınki toplantının ardından açıklanacak. Komisyoni, hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.