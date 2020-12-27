Ocak ayına yaklaşırken gündemde 2021 AGİ ücretleri yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan rakamlardan sonra AGİ hesaplama araştırmaları da hız kazanacak. Her yıl gerçekleşen tespit toplantıları ardından belirli koşullar göz önüne alınarak belirlenen bu tutar çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre de değişiklik gösteriyor. Yani Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret bir olmuyor. Peki Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2021 Asgari ücret zam oranına göre AGİ hesaplama nasıl yapılır?
Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;
Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.
Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş
Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş
Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş
Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş
Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.