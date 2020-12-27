İşsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları nelerdir?

İşsiz sigortalıların işsiz durumda kaldıkları süre içerisinde belli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneğine ilişkin detaylar merak edilerek İşsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? Sorusu üzerinden öğrenilmek isteniyor. İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları gibi tüm detayları burada bulabilirsiniz…
Tüm detaylar şöyle;
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ücret ödemelerinde asgari ücret miktarı göz önüne alınarak belirleme yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.