Kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sigortalı işçilerin çalışamadığı dönemler için gelir desteği sunulan kısa çalışma ödeneğinde, asgari ücret miktarının belirleneceği şu günlerde artış olup olmayacağı merak edilerek kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
Tüm detaylar şöyle;
Kısa çalışma ödeneği miktarından herhangi bir artış olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde tüm detaylar burada yer alacak...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?